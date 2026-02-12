Palermo agguato in via Libertà | 56enne accoltellata indagini a tappeto per identificare l’aggressore fuggito

Una donna di 56 anni è stata aggredita e accoltellata giovedì pomeriggio in via Libertà, a Palermo. L’aggressore è fuggito e ora la polizia sta facendo di tutto per rintracciarlo. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando testimoni per ricostruire cosa sia successo. La zona è stata isolata mentre si cerca di identificare l’autore dell’attacco.

Palermo, agguato in via Libertà: 56enne accoltellata, caccia all'uomo. Una donna di 56 anni è stata gravemente ferita con un coltello giovedì pomeriggio in via Libertà a Palermo, all'altezza di via Raffaello Mondini. L'aggressione, avvenuta intorno alle 18:47, ha destato forte preoccupazione e ha immediatamente mobilitato le forze dell'ordine. La vittima è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Villa Sofia, dove la sua prognosi è riservata. Dinamica dell'aggressione e primi soccorsi. La donna era appena uscita da un parrucchiere e si stava dirigendo verso la propria auto quando è stata colpita alle spalle.

