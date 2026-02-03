La giovane Ilenia Musella di 22 anni è stata trovata morta a Napoli, colpita con un solo fendente alla schiena. La polizia sta lavorando senza sosta per trovare il responsabile, mentre gli investigatori del Commissariato di Ponticelli e della Mobile stanno passando al setaccio tutti i dettagli. I tentativi di soccorrerla sono stati inutili: la ragazza è spirata sul posto, senza lasciare scampo. La comunità si stringe attorno alla famiglia, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce su questa tragica vicenda.

La morte di Ilenia Ilenia Musella sarebbe spirata tra le braccia dei soccorritori, prima ancora che i sanitari del Pronto Soccorso di Villa Betania, nella periferia est del capoluogo partenopeo, potessero fare qualcosa per tentare di salvarla. A trasportare la ragazzina ferita in ospedale, da quanto si apprende, sarebbero state alcune persone con un'auto, che si sono poi allontanate. L'dentificazione della vittima è stata immediata perché Ilenia aveva con sé i documenti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Napoli, Ilenia Musella, 22 anni, morta accoltellata alla schiena - indagini a tappeto della Squadra Mobile e del Commissariato di Ponticelli

Una ragazza di 22 anni è morta dopo essere stata accoltellata alla schiena a Napoli.

