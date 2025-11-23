Pagelle Ternana Juventus Next Gen | TOP E FLOP dopo il primo tempo

di Marco Baridon Pagelle Ternana Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 15ª giornata di Serie C 202526. Pagelle Ternana Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 15ª giornata di Serie C 202526 TOP: Mangiapoco, Turicchia, Faticanti FLOP: Savio, Guerra VOTI Al termine del match .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Ternana Juventus Next Gen: TOP E FLOP dopo il primo tempo

Argomenti simili trattati di recente

Sambenedettese-Ternana, le pagelle: D’Alterio provvidenziale Vai su Facebook

Gubbio-Ternana 3-3. Derby bellissimo: reti di Carraro, Maestrelli, Minta, Tommasini e Vallocchia. Le pagelle Vai su X

Ternana-Juventus Next Gen: diretta live e risultato in tempo reale - Juventus Next Gen di Domenica 23 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Come scrive calciomagazine.net

Diretta Juve Next Gen a Terni: risultato in tempo reale e formazioni ufficiali. Brambilla cerca risposte e conferme - L'allenatore della Juve Nex Gen per dare continuità all'ottimo risultato conquistato contro il Forlì, ha confermato il 3- Scrive tuttosport.com

Ternana-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali: Amaradio e Okoro alle spalle di Guerra - I bianconeri tornano in campo dopo la pausa per le nazionali nelle quali Brambilla è riuscito a lavorare con un ... Si legge su tuttojuve.com