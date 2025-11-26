Pagelle Gubbio Juventus Next Gen | TOP e FLOP dopo il primo tempo

Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagelle Gubbio Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il recupero della 14esima giornata di Serie C 202526. Pagelle Gubbio Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il recupero della 14ª giornata di Serie C 202526 TOP: . FLOP: Perotti, Deme, Guerra. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pagelle gubbio juventus next gen top e flop dopo il primo tempo

© Juventusnews24.com - Pagelle Gubbio Juventus Next Gen: TOP e FLOP dopo il primo tempo

Approfondisci con queste news

pagelle gubbio juventus nextDiretta Juve, Next Gen a Gubbio: risultato in tempo reale e formazioni. Brambilla in Umbria per il riscatto - I bianconeri in campo per recuperare la sfida della 14esima giornata non giocata a causa degli impegni dei nazionali ... Come scrive tuttosport.com

pagelle gubbio juventus nextGubbio-Juventus Next Gen 0-0: match cominciato al Piero Barbetti - 1' – Conclusione Gubbio: ci prova Podda, Scaglia neutralizza senza problemi. Segnala tuttojuve.com

pagelle gubbio juventus nextGubbio-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali: Deme e Okoro alla spalle di Guerra - Ecco le formazioni ufficiali:  Gubbio: Krapikas; Baroncelli, Di Bitonto, Rosaia, Tommasini, Di Massimo, Signorini, Carraro, Podda, Zallu, Djankpata. Secondo tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Gubbio Juventus Next