Un tribunale di Bologna ha deciso di concedere la protezione sussidiaria a un migrante del Bangladesh, scatenando una nuova polemica tra governo e magistratura. La vicenda riguarda un uomo di 30 anni che, nel 2024, aveva causato un acceso scontro sulle politiche sui “Paesi d’origine sicuri”. Mentre il governo Meloni si compiace dell’approvazione europea, la decisione della magistratura mette in discussione le linee ufficiali sulla validità di questi paesi come Bangladesh.

Mentre il governo Meloni festeggia il via libera del Parlamento europeo alla lista della Commissione Ue dei “Paesi d’origine sicuri”, che include Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia, a Bologna un tribunale ha riconosciuto la protezione sussidiaria a un trentenne bangladese la cui vicenda aveva innescato, nell’ottobre 2024, una durissima polemica tra l’esecutivo e la magistratura proprio sul decreto “Paesi sicuri”. Se l’uomo tornasse in patria, hanno scritto i giudici, sarebbe esposto a trattamenti degradanti. Una sentenza che chiude una vicenda giudiziaria durata oltre un anno, passata per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea e la conseguente risoluzione del Csm a tutela dei magistrati bolognesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paesi sicuri? Riconosciuta la protezione al migrante del Bangladesh che innescò lo scontro tra governo e magistratura

Il Parlamento europeo ha dato il via libera a nuove regole per gestire meglio le richieste di asilo e i flussi migratori.

Il Parlamento europeo ha approvato due modifiche al regolamento sull’asilo, con il sostegno del Ppe e delle destre.

