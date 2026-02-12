pace sui gessi patrimonio unesco saint gobain ritira il ricorso al tar

Saint-Gobain ha deciso di ritirare il ricorso al Tar contro la cava di gesso di Monte Tondo a Casola Valsenio. Dopo mesi di polemiche, l’azienda e le autorità locali hanno trovato un accordo e ora la questione si chiude con una stretta di mano. La pace sui gessi, patrimonio Unesco, sembra essere fatta.

CASOLA VALSENIO (Ravenna) Un ramo d’ulivo. Pace fatta tra Saint-Gobain, la multinazionale proprietaria della cava di estrazione del gesso di monte Tondo, sui pendii romagnoli del Ravennate, e gli enti locali. Attività produttiva e riconoscimento Unesco convivranno sulla base di "una soluzione" che privato e Regione stanno cercando, ma la sensazione è che l’accordo sia dietro l’angolo. "L’attività estrattiva nel sedime attuale e lo stabilimento produttivo in nessun modo mettono in crisi il riconoscimento Unesco – dice in merito Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza della Regione –, che è stato un grande successo del territorio e che è solo all’inizio della valorizzazione in termini di ricadute turistiche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Saint-Gobain Italia ritira il ricorso al Tar sui Gessi dell’Emilia Romagna.

La multinazionale francese Saint-Gobain ha deciso di ritirare il ricorso al Tar contro la designazione dei gessi dell’Emilia Romagna come patrimonio Unesco.

Regione Emilia-Romagna e Saint-Gobain Italia si sono impegnate a individuare una soluzione condivisa a sostegno dello stabilimento di Casola Valsenio - facebook.com facebook