Gessi Unesco Saint Gobain ritira ricorso al Tar

Saint-Gobain Italia ritira il ricorso al Tar sui Gessi dell’Emilia Romagna. L’azienda francese ha deciso di fare un passo indietro, giorno stesso dell’udienza prevista, e ha comunicato di aver ritirato ufficialmente il ricorso che aveva presentato contro il riconoscimento Unesco dell’area. La decisione è stata annunciata con un comunicato congiunto con Regione e gli enti locali coinvolti, tra cui i Comuni di Casola e Riolo Terme.

Un colpo di scena tutt'altro che scontato. Con una nota congiunta, nel giorno in cui era prevista l'udienza del Tar circa il ricorso che Saint-Gobain Italia aveva presentato riguardo al riconoscimento a Patrimonio dell'umanità Unesco dei Gessi dell'Emilia Romagna, l'azienda francese ha annunciato in un comunicato congiunto con Regione ed enti locali (Provincia, Comune di Casola e Comune di Riolo Terme) il ritiro del ricorso. "Regione Emilia-Romagna e Saint-Gobain Italia – si legge nella nota – confermano il proprio impegno nel percorso di collaborazione istituzionale volto a garantire un futuro sostenibile allo stabilimento di Casola Valsenio, risorsa produttiva essenziale per il territorio e per l'intera filiera del gesso, materia prima strategica per l'edilizia del futuro.

