Ospita la mamma della fidanzata nel suo b&b lei cade e si frattura il malleolo | ora lui dovrà risarcirla
La mamma della ex fidanzata è caduta nel bed&breakfast dove soggiornava nel 2021, fratturandosi il malleolo. Ora il proprietario dovrà risarcirla per l’incidente, che si è verificato durante il suo soggiorno. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla responsabilità dei gestori di strutture ricettive e sulla sicurezza degli ospiti.
Nel 2021 la mamma della fidanzata (oggi ex) si è rotta un malleolo all'interno del suo bed&breakfast. Ora dovrà darle 25mila euro. Lo ha deciso il Tribunale civile di Bologna che ha condannato un imprenditore bolognese a risarcire la signora.🔗 Leggi su Fanpage.it
Ospita la mamma della fidanzata nel suo b&b, lei cade e si frattura la caviglia: ora dovrà risarcirla con 25mila euro
Un imprenditore di un piccolo B&B ha appena ricevuto una condanna pesante.
