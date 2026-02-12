La mamma della ex fidanzata è caduta nel bed&breakfast dove soggiornava nel 2021, fratturandosi il malleolo. Ora il proprietario dovrà risarcirla per l’incidente, che si è verificato durante il suo soggiorno. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla responsabilità dei gestori di strutture ricettive e sulla sicurezza degli ospiti.

Nel 2021 la mamma della fidanzata (oggi ex) si è rotta un malleolo all'interno del suo bed&breakfast. Ora dovrà darle 25mila euro. Lo ha deciso il Tribunale civile di Bologna che ha condannato un imprenditore bolognese a risarcire la signora.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un imprenditore di un piccolo B&B ha appena ricevuto una condanna pesante.

