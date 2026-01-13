Cade su un Frecciarossa per una frenata improvvisa | Trenitalia dovrà risarcirla con 15mila euro

Una donna a bordo di un Frecciarossa sulla tratta Roma-Bologna ha subito una frenata improvvisa, causandole un infortunio. Trenitalia è stata condannata a risarcirla con 15.000 euro, riconoscendo la responsabilità per l’evento. L’incidente sottolinea l’importanza della sicurezza durante i viaggi in treno e i diritti dei passeggeri in caso di disservizi.

Stava viaggiando, non tanto comodamente, a bordo del Frecciarossa nella tratta Roma-Bologna per far ritorno a casa, nel capoluogo emiliano. Le era stato assegnato un sedile traballante e aveva chiesto di cambiare posto, o che le venisse aggiustato. Ma, mentre il capotreno provava a sistemare la poltroncina, il treno ha frenato bruscamente facendo sbattere la donna, una 60enne emiliana, in quel momento in piedi, con violenza a terra e contro i sedili del vagone. Il fatto, accaduto nel dicembre del 2022, provocò alla signora diverse lesioni personali e la frattura di due costole. Ricoverata al Sant’Orsola dopo l’arrivo a Bologna e non prima di aver contribuito alla compilazione di un verbale stilato dal capotreno con tutte le testimonianze, l’accaduto costò alla donna oltre un mese di convalescenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

