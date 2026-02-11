Ospita la mamma della fidanzata nel suo b&b lei cade e si frattura la caviglia | ora dovrà risarcirla con 25mila euro

Un imprenditore di un piccolo B&B ha appena ricevuto una condanna pesante. La madre della fidanzata, ospite della sua struttura, è caduta e si è rotta la caviglia. Ora dovrà pagare 25mila euro di risarcimento. La vicenda si è sviluppata dopo che l’uomo aveva deciso di ospitare i genitori della sua compagna. La caduta e l’infortunio hanno portato alla decisione della giustizia di imporre il pagamento.

Un piccolo imprenditore è stato condannato a risarcire la ex suocera per un totale di 25mila euro. Tutto inizia quando l'uomo decide di ospitare i genitori della sua compagna di allora nel suo bed and breakfast a Bologna. La coppia parte da Ascoli per andare a fare visita alla figlia, ma durante il soggiorno nella struttura, la donna inciampa in un tappetino della stanza, rimediando una brutta frattura alla caviglia. La caduta La vicenda, raccontata dal Corriere della Sera, risale al 2021. Subito dopo la caduta, il marito della donna avvisa la figlia e il compagno che insieme decidono di applicare del ghiaccio per evitare che la caviglia si gonfiasse.

