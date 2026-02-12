Ospedale Galliera ceduto il centro trasfusionale I sindacati

L’Ospedale Galliera ha ceduto il suo centro trasfusionale, una mossa che ha sollevato proteste tra i sindacati. Questa decisione fa parte di una più ampia riorganizzazione della sanità in Liguria, con Genova al centro del dibattito. I rappresentanti dei lavoratori temono conseguenze negative sui servizi e sui pazienti, mentre le istituzioni sostengono che si tratta di un passo necessario per riqualificare l’ospedale. La questione continua a dividere opinioni tra chi vede opportunità di miglioramento e chi invece teme tagli e rid

Galliera, la sanità ligure riorganizzata: cessione del centro trasfusionale e l'allarme sindacati. Genova è al centro di un acceso dibattito sulla riorganizzazione del suo sistema sanitario. Il centro trasfusionale dell'Ospedale Galliera è stato ceduto alla nuova Azienda Ospedaliera Metropolitana, una decisione che solleva preoccupazioni tra i sindacati, i quali temono un impatto sulle condizioni di lavoro e sulla qualità del servizio per i pazienti. La cessione è stata formalizzata dall'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò. Un passaggio di consegne contestato. La notizia del passaggio del centro trasfusionale alla Aom ha generato immediate reazioni da parte di Uil e Fpl, che hanno espresso forti riserve sulla modalità con cui è stata comunicata e sulle possibili conseguenze per il personale.

