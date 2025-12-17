Nuovo Galliera | Piciocchi La maggioranza evita il voto sul nuovo ospedale
Durante la discussione sul bilancio in consiglio comunale, Pietro Piciocchi di Vince Genova critica duramente la maggioranza per aver dichiarato inammissibile un ordine del giorno sul nuovo Ospedale Galliera, evidenziando una mancanza di confronto e trasparenza sulla questione che riguarda la salute e il futuro della città.
Nel corso della discussione sul bilancio in consiglio comunale, il capogruppo di Vince Genova Pietro Piciocchi interviene duramente sulla decisione della maggioranza di dichiarare inammissibile un ordine del giorno da lui presentato sul nuovo Ospedale Galliera.“Ho presentato un ordine del giorno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
