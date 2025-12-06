Cibo a km zero | il Mercato del Corso apre nelle domeniche prenatalizie

Arrivano le aperture festive prenatalizie per Il Mercato del Corso, il nuovo spazio coperto dedicato alla cultura del cibo a Km Zero, aperto da Campagna Amica Torino in corso Vittorio Emanuele II 50, angolo via Carlo Alberto. Il Mercato del Corso sarà aperto le domeniche 7, 14, 21 dicembre e lunedì 8 dicembre.Rimangono invariate le . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Cibo a km zero: il Mercato del Corso apre nelle domeniche prenatalizie

