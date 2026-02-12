Orologio in piazza Urbino ritrova il suo tempo

Urbino torna a segnare l’ora giusta. Dopo mesi di attesa, l’orologio di Piazza della Libertà è stato riparato e ora funziona di nuovo come un tempo. I cittadini hanno potuto così riappropriarsi di un simbolo storico che per troppo tempo era rimasto in panne, lasciando l’intera piazza un po’ più vuota. La riparazione si è conclusa questa mattina, portando un po’ di normalità e di storia al cuore della città.

Urbino Ritrova il Tempo: Riparato l'Orologio di Piazza, una Lunga Attesa per i Cittadini. Urbino ha riacquisito un suo punto di riferimento storico: l'orologio di Piazza della Libertà, rimasto per mesi a segnare l'ora correttamente solo da un lato, è tornato pienamente operativo nella mattinata del 12 febbraio 2026. Un intervento atteso da tempo dai cittadini, che avevano segnalato il disservizio all'amministrazione comunale. Un Guasto Inizialmente Silenzioso. Il primo segnale di malfunzionamento si era manifestato nel maggio 2025, quando il quadrante rivolto verso Corso Garibaldi si era improvvisamente spento.

