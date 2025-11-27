era stato danneggiato grazie ad una generosa donazione piazza costa ritrova il suo defibrillatore

Si è svolta ieri a Cesenatico la consegna del nuovo defibrillatore di Piazza Costa dopo che quello che era presente è stato danneggiato. Tutto questo è stato possibile grazie alla generosità di Manuel Rambelli, gestore e proprietario della ruota panoramica di Piazza Costa, e del Rotary Club. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

