Era stato danneggiato grazie ad una generosa donazione Piazza Costa ritrova il suo defibrillatore
Si è svolta ieri a Cesenatico la consegna del nuovo defibrillatore di Piazza Costa dopo che quello che era presente è stato danneggiato. Tutto questo è stato possibile grazie alla generosità di Manuel Rambelli, gestore e proprietario della ruota panoramica di Piazza Costa, e del Rotary Club. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
