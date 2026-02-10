Il club rossonero abbraccia lo spirito olimpico | evento a Casa Milan con le medaglie d’oro Lysacek e Frech

Il Milan ha organizzato un evento a Casa Milan con le medaglie d’oro Lysacek e Frech. I due campioni hanno incontrato i giovani del club, parlando di impegno, resilienza e dei valori che rappresentano le Olimpiadi. Un’occasione per avvicinare i ragazzi allo spirito olimpico e condividere esperienze di successo.

Nuova iniziativa del Milan che unisce il mondo rossonera con Olimpiadi Invernali. Infatti, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 attualmente in corso, il club rossonero ha ospitato lunedì pomeriggio a Casa Milan l'ex campione olimpico Evan Lysacek per un incontro speciale organizzato insieme al Consolato degli Stati Uniti. Nella Sala Stampa del club rossonero, i giovani calciatori e le giovani calciatrici del Convitto del Club hanno potuto confrontarsi con il pattinatore statunitense su temi centrali nello sport d'élite e nel movimento olimpico: impegno, resilienza e crescita personale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

