Milano Cortina la premier Giappone si complimenta con la medaglia oro snowboard Kimura
La prima ministra del Giappone, Sanae Takaichi, ha chiamato personalmente Kira Kimura per congratularsi con lei dopo la vittoria dell’oro nel big air a Milano-Cortina 2026. La snowboarder giapponese ha portato a casa il primo oro del suo paese, ricevendo i complimenti anche da Tokyo. La telefonata ha confermato quanto questa medaglia sia importante per il Giappone, che ora guarda con entusiasmo alle prossime gare.
(Agenzia Vista) Tokyo, 09 febbraio 2026 "Pronto? Parla Sanae Takaichi, volevo porgerle i miei complimenti per aver conquistato la prima medaglia d'oro per il team del Giappone a queste Olimpiadi" così la prima ministra del Giappone Sanae Takaichi ha rivolto i suoi complimento Kira Kimura, snowboardista giapponese che ha vinto la medaglia d'oro nel big air nelle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Courtesy:X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev . 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Milano Cortina
Ian Matteoli si batte con onore ed è 5° nella finale del Big Air di snowboard. Oro al Giappone
Ian Matteoli si è fatto valere nella finale del Big Air di snowboard a Milano Cortina 2026.
Da promessa dello sci a bronzo nello snowboard: chi è Lucia Dalmasso, quinta medaglia azzurra a Milano Cortina
Lucia Dalmasso sorride tra le lacrime di gioia, dopo aver conquistato il bronzo nello snowboard ai Giochi di Milano Cortina.
Ultime notizie su Milano Cortina
Argomenti discussi: Reali, capi di Stato e premier: ecco il parterre atteso ai giochi Milano Cortina; Olimpiadi Milano-Cortina, maratona diplomatica della premier Meloni; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; Milano Cortina, Mattarella e Meloni accolgono i leader internazionali a Palazzo Reale.
Milano Cortina 2026: Meloni attacca i manifestanti contrari alle OlimpiadiGli scontri a Milano non fermano l'entusiasmo per le Olimpiadi, Giorgia Meloni è intervenuta sui manifestanti: Nemici dell'Italia e degli italiani ... notizie.it
Olimpiadi Milano-Cortina, maratona diplomatica della premier MeloniIn agenda incontri con l'emiro del Qatar, il vicepresidente Usa JD Vance e il presidente polacco per discutere di temi internazionali ... milanofinanza.it
Milano-Cortina: venduti 127.000 biglietti in 2 giorni, totale 1,2 mln #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com
Gli Alpini al servizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 Sono 1.500 i volontari dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) in campo, di cui circa 500 veneti. Dopo una formazione specifica, operano su piste e impianti occupandosi di accessi, facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.