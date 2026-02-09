Milano Cortina la premier Giappone si complimenta con la medaglia oro snowboard Kimura

La prima ministra del Giappone, Sanae Takaichi, ha chiamato personalmente Kira Kimura per congratularsi con lei dopo la vittoria dell’oro nel big air a Milano-Cortina 2026. La snowboarder giapponese ha portato a casa il primo oro del suo paese, ricevendo i complimenti anche da Tokyo. La telefonata ha confermato quanto questa medaglia sia importante per il Giappone, che ora guarda con entusiasmo alle prossime gare.

