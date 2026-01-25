A Minneapolis, le proteste per l’uccisione di Alex Pretti, un 37enne morto a seguito di un intervento delle forze dell’Ice, sono aumentate. Testimoni affermano che Pretti non era armato, mentre sui social sono apparse immagini di una pistola in dotazione all’Ice. L’episodio, avvenuto il 25 gennaio 2026, ha suscitato diverse reazioni pubbliche e sollevato interrogativi sulla gestione delle forze di sicurezza.

Minneapolis, 25 gennaio 2026 – L'omicidio del 37emme Alex Pretti, freddato con dieci colpi di pistola dagli agenti dell’Ice, sta provocando una reazione a catena. Cassonetti incendiati e tensioni hanno infuocato Minneapolis, poi un’ondata di gelo (con temperature fino a -23 gradi) ha disperso la folla. Proteste anche in altre città. Il 37enne – un infermiere di terapia intensiva – è stato accusato dall’amministrazione Trump di essere armato, come ha fatto dopo la morte di Renee Good. Il comandante Bovino ha addirittura affermato che Pretti stava cercando di "massacrare le forze dell'ordine". Ma due testimoni hanno ribaltato la versione dell’Ice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Minneapolis, infiammano le proteste per l'uccisione di Alex Pretti. Testimoni: "Non era armato". Media: la pistola mostrata sui social è in dotazione all'Ice

Alex Pretti ucciso a Minneapolis, il governo accusa: «Aveva una pistola, voleva uccidere». Ma per due testimoni non era armatoAlex Pretti, infermiere di terapia intensiva di 37 anni, è stato ucciso a Minneapolis.

Minneapolis, testimoni: “Alex Pretti era disarmato quando è stato ucciso dall’Ice”. Nyt: “In mano aveva un cellulare, non una pistola”A Minneapolis, le proteste sono continuate dopo la morte di Alex Pretti, ucciso dall’Ice mentre era disarmato e in possesso di un cellulare.

Ondata di gelo ha fermato le proteste a Minneapolis(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Sono andate avanti per ore le manifestazioni a Minneapolis dopo l'uccisione di Alex Pretti da parte degli agenti ... notizie.tiscali.it

Minneapolis: esplode la protesta dopo l'uccisione di Alex Pretti da parte di ICEDieci colpi di pistola. E' morto così Alex Pretti, un infermiere di 37 anni, ucciso dagli agenti federali a Minneapolis che da giorni protestava dopo l'uccisione di Renee Good, un'americana uccisa a c ... tg.la7.it

Liam ha cinque anni. Mentre tornava dalla scuola dell’infanzia, è stato arrestato dall’ICE a Minneapolis. Per chi non lo sapesse, l’ICE è a tutti gli effetti una forza armata che pattuglia le strade degli Stati Uniti con l’obiettivo di individuare, catturare e deportare st - facebook.com facebook