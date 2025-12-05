Potenziata la dotazione organica dell' Asp | nuovi dirigenti e personale nei presidi ospedalieri

Prosegue il piano di potenziamento della dotazione organica dell’Asp di Catania con l’immissione in servizio di 30 nuove risorse professionali, fra dirigenti medici e personale del comparto, destinati a diverse Unità operative e presidi aziendali.Tra le sedi maggiormente interessate dai nuovi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

