Operazione ’fabbrica della cultura’ Villa Tittoni al via la nuova era Sarà un polo aperto tutto l’anno

Villa Tittoni si trasforma. La storica villa di Desio apre le sue porte tutto l’anno, lasciando alle spalle l’immagine di un semplice punto di ritrovo estivo. Ora diventa un centro culturale attivo, pronto a ospitare eventi e iniziative anche nei mesi più freddi. La novità si chiama “fabbrica della cultura” e segna l’inizio di una nuova fase per questa storica residenza.

Villa Tittoni si prepara a cambiare volto. Non più soltanto il simbolo dell’estate desiana, ma un luogo capace di vivere e produrre cultura durante tutto l’anno. È questa la direzione scelta dall’amministrazione, che ha avviato un nuovo percorso di coprogettazione con il Terzo settore per definire un modello stabile di gestione del parco storico e degli spazi interni della villa. Una scelta che segna il superamento della logica degli eventi stagionali e punta a costruire un’offerta continuativa, sostenibile e rispettosa del valore architettonico e paesaggistico del complesso. L’esperienza maturata negli ultimi anni, in particolare dopo l’apertura dello Spazio Stendhal nel 2022, ha mostrato la necessità di un coordinamento più strutturato: gestione tecnica delle attrezzature, programmazione coerente, supporto professionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

