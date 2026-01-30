Giuseppe Commisso e la nuova era della Fiorentina | Sarà al livello che Firenze merita

Giuseppe Commisso lascia Firenze dopo aver trascorso le ultime ore in città con la madre Catherine. Domani mattina partiranno insieme per Napoli, dove la Fiorentina giocherà in trasferta. Dopo il match, si sposteranno a New York. L’imprenditore ha già annunciato che la sua squadra arriverà a un livello che Firenze si merita, e intanto si preparano i cambiamenti per il futuro.

Firenze, 30 gennaio 2026 – Ultime ore a Firenze per Giuseppe B. Commisso e la madre Catherine, che dovrebbero seguire la squadra a Napoli per poi partire alla volta di New York nelle ore successive. Il nuovo presidente della Fiorentina ha registrato un lungo messaggio per tutto il popolo viola. Commisso ha iniziato ringraziando tutti per le testimonianze d'affetto ricevute in seguito alla scomparsa del padre Rocco, mancato lo scorso 16 gennaio all'età di 76 anni. GERMOGLI PH: 27 GENNAIO 2026 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI COPPA ITALIA FIORENTINA VS COMO NELLA FOTO ESULTANZA GIUSEPPE COMMISSO "Desidero iniziare esprimendo la mia più sincera gratitudine a tutti – inizia Giuseppe Commisso in un video pubblicato sul sito ufficiale della Fiorentina – In questi ultimi giorni, io e la mia famiglia siamo stati profondamente colpiti dall’affetto straordinario, dal calore e dalla vicinanza che abbiamo ricevuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Giuseppe Commisso si rivolge ai tifosi della Fiorentina, promettendo di riportare il club dove merita.

Catherine Commisso e il figlio Giuseppe sono arrivati a Firenze, dove lunedì parteciperanno alla messa in Duomo dedicata a Rocco Commisso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

