Operatore socio sanitario violentava gli anziani nella casa di riposo

Napolitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Capri hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura, nei confronti di un indagato, operatore sanitario, ritenuto responsabile di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

