La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu | Su Israele parole oltraggiose

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu, dopo le sue parole su Israele. Il ministro degli Esteri francese ha definito inaccettabile che Albanese si sia rivolta a Israele come al “nemico comune dell’umanità”. La polemica è scoppiata all’Al Jazeera forum, dove Albanese aveva criticato duramente Israele, suscitando reazioni dure da Parigi.

Parigi ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi. «La Francia condanna senza riserve le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo e in quanto nazione, il che è assolutamente inaccettabile», ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, intervenendo all'Assemblea Nazionale di Parigi, annunciando che la Francia chiederà le dimissioni di Albanese il prossimo 23 febbraio al Consiglio dei diritti umani dell'Onu. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Parigi ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi.

