Omicidio di Sharon Verzeni il pm chiede l’ergastolo | Un delitto senza motivo commesso per noia

Il pubblico ministero ha richiesto l’ergastolo per Moussa Sangare nel caso dell’omicidio di Sharon Verzeni a Terno d’Isola. Durante la requisitoria, ha sottolineato come il delitto sia stato commesso senza motivo apparente, definendolo un gesto dettato dalla noia. La decisione si inserisce in un procedimento giudiziario che sta catturando l’attenzione dell’opinione pubblica.

Terno d'Isola. " Moussa Sangare merita l'ergastolo. Non lo dico a cuor leggero, ma avverto questa richiesta come doverosa. Lo dobbiamo a Sharon". Dopo quattro ore di requisitoria, il pubblico ministero Emanuele Marchisio ha chiesto il massimo della pena per il 30enne originario del Mali, accusato di aver ucciso a coltellate Sharon Verzeni, il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola. Secondo l'accusa, Sangare avrebbe agito "per capriccio, seguendo un'onda emotiva", come emerge dalle sue stesse parole nella confessione rilasciata dopo il fermo, avvenuto a un mese dall'omicidio. "Sulla sua colpevolezza ci sono prove granitiche – ha sottolineato il pm –.

Omicidio di Sharon Verzeni, pm chiede ergastolo per Moussa Sangare - Per l'accusa sussistono le aggravanti della minorata difesa, della premeditazione e l'aggravante "gigantesca" dei futili motivi nell'uccisione della 33enne a Chignolo d'Isola ... tg24.sky.it

