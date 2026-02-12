Omicidio di via Tiraboschi a Bergamo chiesto l' ergastolo

A Bergamo, in via Tiraboschi, è stato chiesto l’ergastolo per l’uomo accusato dell’omicidio di un vicino avvenuto lo scorso ottobre, un episodio che sembrerebbe aver avuto origine da una lite per motivi banali. Durante il processo, il pubblico ministero ha evidenziato la premeditazione e la natura futilmente violenta dell’atto, che ha lasciato la comunità sconvolta. La sentenza è prevista per il 18 marzo.

IL PROCESSO. Per l'accusa si è trattato di un omicidio premeditato e per futili motivi. Il 18 marzo la sentenza. Parlando di «esplosione belluina», il pm Silvia Marchina giovedì 12 febbraio ha chiesto la condanna all'ergastolo per Safate Djiram, 28enne a processo per l'omicidio di Mamadi Tunkara, ucciso con 11 coltellate il 3 gennaio 2025 davanti al supermercato Carrefour di via Tiraboschi a Bergamo, dove lavorava come vigilante. L'imputato era stato ritenuto capace di intendere e volere al termine della perizia psichiatrica compiuta dal dottor Massimo Biza, sulla quale martedì in aula le parti non hanno trovato nulla da ridire.