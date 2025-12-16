Omicidio Sharon Verzeni chiesto ergastolo per Moussa Sangare da Procura di Bergamo il pm | Vita di una persona spezzata per un capriccio

La Procura di Bergamo ha richiesto l'ergastolo per Moussa Sangare, imputato dell'omicidio di Sharon Verzeni avvenuto nel 2024. L'accusa evidenzia premeditazione, futili motivi e minorata difesa, sottolineando la tragica perdita di una vita e le motivazioni dietro il gesto.

Per l'omicidio di Sharon Verzeni, avvenuto nel 2024, la Procura di Bergamo ha chiesto l'ergastolo per l'unico imputato, il 30enne Moussa Sangare.

Omicidio di Sharon Verzeni: chiesto l’ergastolo per Moussa Sangare - Il pubblico ministero di Bergamo, Emanuele Marchisio, ha chiesto l’ergastolo per Moussa Sangare, il trentenne imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni. altarimini.it

Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha chiesto l'ergastolo per Moussa Sangare, il trentenne imputato per l'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate in via Castegnate a Chignolo d'isola la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024. "Gigantesca l'aggravante d - facebook.com facebook

Omicidio Sharon Verzeni, processo alle battute finali. Uccisa nel Bergamasco senza motivo, attesa la richiesta del pm #ANSA x.com

