L' assassino del capotreno era in Carso sei giorni prima dell' omicidio

Marin Jelenic, trentenne croato, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio alla stazione di Bologna. Secondo le indagini, Jelenic si era spostato tra Italia, Austria e Slovenia nei giorni precedenti l'omicidio, attraversando più frontiere senza essere fermato dai controlli. La sua presenza nel Carso, a sei giorni dall'evento, emerge come elemento centrale nelle indagini.

