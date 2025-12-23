Delitto Garlasco Stasi al suo avvocato | Spero che Chiara abbia graffiato l’assassino

In una telefonata tra Alberto Stasi e il suo legale Angelo Giarda, i due interlocutori fanno riferimento al sangue estratto da sotto le unghie del cadavere di Chiara Poggi. Il colloquio è stato registrato il 6 settembre 2007, circa tre settimane dopo il delitto di Garlasco. In quella conversazione, diffusa in esclusiva da Quarta Repubblica, Giarda riferisce a Stasi che gli investigatori hanno individuato del sangue sotto le unghie della vittima, estrapolando il dna. A quel punto Stasi risponde: “Spero non siano tracce del foruncolino”, facendo riferimento a quando Chiara Poggi gli schiacciò un foruncolo sulla schiena, facendogli uscire un po’ di sangue. 🔗 Leggi su Lapresse.it

