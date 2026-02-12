Oltre un centinaio di persone sulla nave di migranti diretta a Ravenna Il sindaco | Basta propaganda sugli sbarchi

Oltre cento persone sono a bordo della nave Solidaire, diretta a Ravenna. La nave ha soccorso un gruppo di migranti nel Mediterraneo e ora sta arrivando nel porto italiano. Il sindaco di Ravenna chiede di smettere con le polemiche sugli sbarchi e di concentrarsi sui fatti concreti. La tensione resta alta tra chi accoglie e chi critica.

A bordo della nave Solidaire uomini, donne e minorenni. Barattoni: "Ravenna farà sempre la sua parte, a patto però che ci siano regole chiare e condivise" Si sono circa 120 persone a bordo della nave Solidaire, della omonima ong, che fa rotta verso Ravenna dopo aver soccorso un gruppo di migranti in mezzo al Mediterraneo. L'arrivo dell'imbarcazione è stimato per la notte fra sabato e domenica. Un viaggio decisamente lungo per la nave battente bandiera tedesca che giovedì pomeriggio si trova ancora al largo della Sicilia. Per Ravenna si tratta del primo sbarco del 2026 (e il venticinquesimo dal 31 dicembre 2022), a circa sei mesi dall'ultimo che era avvenuto a fine agosto.

Questa mattina il porto di Ravenna si prepara ad accogliere una nuova imbarcazione con circa cento migranti a bordo.

Durante la notte, a Lampedusa, sono stati soccorsi e sbarcati 126 migranti da diverse unità di salvataggio, tra cui motovedette della Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e la ONG Trotamar III.

