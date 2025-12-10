Notte di sbarchi a Lampedusa | salvati anche da nave ong 126 migranti
Durante la notte, a Lampedusa, sono stati soccorsi e sbarcati 126 migranti da diverse unità di salvataggio, tra cui motovedette della Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e la ONG Trotamar III. L'evento si inserisce in un contesto di frequenti sbarchi sull'isola, che continua a essere punto di approdo principale per i migranti nel Mar Mediterraneo.
Sono 126 i migranti soccorsi durante la notte dalle motovedette di guardia di finanza e Capitaneria, nonché dalla ong Trotamar III e sbarcati a Lampedusa. Tre i natanti, partiti da Zawiya e Zuara in Libia e da Zarzis in Tunisia, agganciati dai soccorritori con a bordo da 19 (trasbordati dalla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Soccorsi e sbarchi fermi durante la notte, 535 migranti nell'hotspot
Lampedusa, notte di sbarchi: arrivati 297 migranti
Tre sbarchi nella notte, 236 migranti arrivati a Lampedusa
Ieri notte l'approdo favorito dalle ottime condizioni del mare. - facebook.com Vai su Facebook
Immagine di repertorio, ImagoeconomicaMigranti, sbarchi e soccorsi Si registra l’ennesima tragedia sulla rotta del Mediterraneo... - Immagine di repertorio, ImagoeconomicaMigranti, sbarchi e soccorsi Si registra l’ennesima tragedia sulla rotta del ... Si legge su msn.com
I pronostici di mercoledì 10 dicembre: Champions League ilveggente.it
“Nato relitto della Guerra Fredda, ritiriamoci”: la proposta del deputato repubblicano Massie al Congresso it.insideover.com
La spazzola ad aria calda, dotata di 6 accessori per ogni tipo di styling, è ora al minimo storico. È il ... dilei.it
Acerbi e Calhanoglu, piove sul bagnato dopo Inter-Liverpool: le ultime con vista Supercoppa calciomercato.it
Sanità in Sicilia, giro di vite sulle nomine dei manager. Schifani: trasparenza e competenza gazzettadelsud.it
Nobel per la Pace, Maria Corina Machado non ritira il premio a Oslo: “Non si sa dove sia”. Al suo posto la ... ilfattoquotidiano.it