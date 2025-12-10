Notte di sbarchi a Lampedusa | salvati anche da nave ong 126 migranti

Durante la notte, a Lampedusa, sono stati soccorsi e sbarcati 126 migranti da diverse unità di salvataggio, tra cui motovedette della Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e la ONG Trotamar III. L'evento si inserisce in un contesto di frequenti sbarchi sull'isola, che continua a essere punto di approdo principale per i migranti nel Mar Mediterraneo.

Sono 126 i migranti soccorsi durante la notte dalle motovedette di guardia di finanza e Capitaneria, nonché dalla ong Trotamar III e sbarcati a Lampedusa. Tre i natanti, partiti da Zawiya e Zuara in Libia e da Zarzis in Tunisia, agganciati dai soccorritori con a bordo da 19 (trasbordati dalla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

