Nuova nave di migranti a Ravenna | a bordo un centinaio di persone

Questa mattina il porto di Ravenna si prepara ad accogliere una nuova imbarcazione con circa cento migranti a bordo. La nave è arrivata nel porto e le operazioni di sbarco sono in corso. La situazione resta sotto controllo mentre le autorità gestiscono l’arrivo.

Ravenna, 12 febbraio 2026 – E' in arrivo al porto di Ravenna una nuova nave di migranti con a bordo un centinaio di persone. Lo sbarco, il 25esimo al nostro porto, è atteso nel weekend, probabilmente nella giornata di domenica 15 febbraio. La nave, della ong tedesca Solidaire, infatti, nella tarda mattinata di oggi, giovedì 12 febbraio, sta navigando al largo della costa siciliana e, sulla base, dell'ultimo rilevamento, sono previsti tre giorni di viaggio per raggiungere il porto di Ravenna. L'ultimo sbarco al porto di Ravenna è del 28 agosto quando alla banchina della Fabbrica Vecchia a Marina arrivò la nave Humanity 1 con a bordo 51 persone, provenienti da Costa d'Avorio, Mali, Nigeria, Guinea e Gambia, soccorse in acque internazionali al largo della Libia.

