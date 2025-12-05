Mostra ’Sibille Voci oltre il tempo oltre la pietra’ a Palazzo Farnese
Un’affascinante e complessa esplorazione della figura profetica femminile delle Sibille, concepita per valorizzare il loro ruolo nella storia dell’arte e sottolineare il legame con il patrimonio artistico di Piacenza. È la mostra ‘Sibille. Voci oltre il tempo, oltre la pietra’ allestita a Palazzo Farnese e curata da Antonio Iommelli, direttore Musei civici di Palazzo Farnese. In prestito dalla Galleria Borghese l’opera ‘La Sibilla cumana’ (in foto) del Domenichino, capolavoro del ‘600 che incarna l’interpretazione classica e vibrante della profetessa. È ritratta con un turbante e alle sue spalle c’è una viola da gamba. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
