Oltre 5mila studenti hanno assistito alle gare olimpiche

Oltre 5mila studenti italiani hanno già preso parte alle gare olimpiche grazie al programma di biglietteria scolastica. Le scuole hanno portato i ragazzi a vedere le competizioni dal vivo, in un’esperienza che coinvolge tutte le età e i livelli scolastici. La partecipazione continua a crescere, e molti giovani si sono già immersi nell’atmosfera delle Olimpiadi.

Sono già 5mila le studentesse e gli studenti, di ogni ordine e grado, che hanno assistito alle competizioni dei Giochi Olimpici nell’ambito dello school ticketing programme. Lo riferisce la Fondazione Milano Cortina. Dalla cerimonia di apertura alle gare di biathlon ad Antholz-Anterselva, dal curling a Cortina alle competizioni di freeski e snowboard in Valtellina (Livigno e Bormio), fino agli incontri di hockey su ghiaccio a Milano (Santa Giulia e Rho Fiera), migliaia di ragazze e ragazzi stanno vivendo in prima persona l’atmosfera delle venue Olimpiche. Provenienti da Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Liguria, Toscana, Campania, Puglia, Sicilia e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, gli studenti - dalle scuole primarie alle secondarie di secondo grado - hanno potuto partecipare grazie al lavoro congiunto del Ministero dell’Istruzione e degli uffici scolastici regionali, che hanno sostenuto e coordinato la partecipazione sui territori, favorendo una presenza diffusa da tutta Italia.🔗 Leggi su Milanotoday.it

