Oltre 173mila euro a Candiolo | Nova Coop supera il milione donato in sette anni per la ricerca contro il cancro

Nova Coop ha consegnato un assegno da quasi 174mila euro a Candiolo, portando il totale delle donazioni fatte in sette anni oltre il milione di euro. La somma servirà a finanziare la ricerca contro il cancro e a migliorare la diagnosi personalizzata dei tumori. La donazione testimonia l’impegno dell’associazione nel sostenere la lotta contro la malattia.

Un assegno da 173.995 euro per sostenere la ricerca oncologica e rafforzare la diagnosi personalizzata dei tumori. È quanto Nova Coop ha consegnato alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – ETS a favore dell’Istituto di Candiolo – IRCCS, al termine della settima edizione dell’iniziativa solidale che vede collaborare insieme le due realtà piemontesi. Il contributo sarà destinato all’acquisto di una Piattaforma Automatizzata di Profilazione Tumorale per il Reparto di Anatomia Patologica. Si tratta di una tecnologia avanzata che consente di analizzare con maggiore precisione i biomarcatori predittivi, elementi fondamentali per individuare le terapie oncologiche più efficaci per ciascun paziente.🔗 Leggi su Torinotoday.it

