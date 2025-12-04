Olio extravergine senza indicazioni d' origine | sequetsrate 3 tonnellate nel porto di Bari

Tre tonnellate di olio extravergine d'oliva, senza indicazione obbligatoria di origine del prodotto, sono state sequestrate nel porto di Bari dalla Guardia di Finanza e da funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.Il prodotto è stato rinvenuto in un tir proveniente dalla Grecia.

