Olio extravergine senza indicazioni d' origine | sequestrate 3 tonnellate nel porto di Bari

Tre tonnellate di olio extravergine d'oliva, senza indicazione obbligatoria di origine del prodotto, sono state sequestrate nel porto di Bari dalla Guardia di Finanza e da funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.Il prodotto è stato rinvenuto in un tir proveniente dalla Grecia. La. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

