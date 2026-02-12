La gara di superG a Cortina si è conclusa con una sorpresa: Sofia Goggia non è riuscita a salire sul podio. La bergamasca, che sperava di portare a casa un’altra medaglia, ha lasciato la scena senza l’oro, mentre Federica Brignone ha conquistato il primo posto. «Ho sciato fortissimo, non mi aspettavo di essere così avanti, ma le gare vanno portate fino alla fine», ha commentato Goggia a fine corsa. La competizione ha regalato emozioni e colpi di scena, lasciando tutti con il fiato

LA GARA. «Ho sciato fortissimo, non mi aspettavo di essere così avanti, ma le gare vanno portate fino alla fine», ha detto la bergamasca. Il superG ai Giochi di Milano-Cortina non è andato come sognava Sofia Goggia. La sciatrice bergamasca è partita fortissimo, ma ha commesso un errore nel tratto centrale e non è riuscita a concludere la prova. Ma lo sci azzurro può festeggiare, perché la medaglia d’oro va al collo di una straordinaria Federica Brignone. «Ho sciato come so - ha detto Sofia Goggia a RaiSport - sapevo che bisognava fare attenzione. Avevo una linea troppo stretta e non sono riuscita a riprendere le porte. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Olimpiadi, superG di Cortina. Fuori Sofia Goggia, medaglia d’oro a Brignone

Federica Brignone comanda il SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina.

OLIMPIADI INVERNALI SOFIA GOGGIA CADE! L'ORO ALLA BRIGNONE SLALOM GIGANTE #olimpiadiinvernali #news

