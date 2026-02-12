Federica Brignone domina il SuperG femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina. La sciatrice italiana si prende la vetta della gara, mentre Sofia Goggia si ferma ai piedi del podio. La giornata si preannuncia emozionante, con gli occhi di tutti puntati sulla corsa delle atlete azzurre.

Federica Brignone è prima nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina. Quando sono scese 15 atlete, la campionessa azzurra con 1:23.41. è in testa: ancora deve scendere tra le altre, l'olimpionica americana Breezy Johnson. La giornata olimpica si apre nel segno del tricolore. Sull'Olympia delle Tofane, Federica Brignone ha messo a segno una prestazione magistrale nel SuperG femminile, portandosi momentaneamente in testa alla classifica davanti alla compagna di squadra Laura Pirovano.

© Novella2000.it - Milano Cortina diretta: SuperG femminile, immensa Federica Brignone, fuori Sofia Goggia

Federica Brignone comanda il SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina.

Federica Brignone comanda la gara di superG femminile a Milano-Cortina 2026, con un tempo di 1’23”41 all’Olympia delle Tofane.

Argomenti discussi: Sci alpino oggi 11 febbraio: super G maschile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; RECAP! SuperG maschile: Franzoni 6°, che iella Paris! È tris di Von Allmen; Olimpiadi 2026 Milano Cortina, Von Allmen oro in superG: Franzoni 6°, cade Paris; La cronaca dei Giochi Olimpici Invernali dell'11 febbraio 2026: slittino, Voetter-Oberhofer e Rieder-Kainzwaldner d'oro nei doppi di slittino. Pattinaggio artistico, Guignard e Fabbi fuori dal podio. Hockey, Italia-Svezia 2-5.

Milano Cortina, la diretta: SuperG femminile, in testa Federica Brignone, fuori Sofia Goggia. Sulle piste anche Mattarella (con la giacca dell'Italia)Federica Brignone è prima nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina. Quando sono scese 15 atlete, la campionessa azzurra con 1:23.41 è in testa: ancora deve scendere tra le altre, l'olimpionica ... ilmattino.it

Milano Cortina, la diretta: iniziato il SuperG femminile, attesa per Goggia e Brignone. Nel pomeriggio anche LollobrigidaLa biatleta tedesca Vanessa Voigt, dopo il mancato podio nella gara individuale ad Anterselva, opta per il digiuno social. Fino alla fine di Milano Cortina non aggiornerà il suo canale Instagram che c ... ilmessaggero.it

