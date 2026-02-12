Milano Cortina | SuperG femminile in testa Federica Brignone fuori Sofia Goggia

Federica Brignone comanda il SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina. La sciatrice italiana si piazza al primo posto, lasciando fuori Sofia Goggia, che non riesce a completare la gara. La gara si è svolta questa mattina sotto gli occhi di tantissimi spettatori, con le atlete che hanno dato il massimo. Brignone ha mostrato grande determinazione e ha conquistato la testa della classifica, mentre Goggia è uscita di scena prima di arrivare al traguardo. La competizione continua e tutto può ancora succedere.

Tutti gli aggiornamenti in diretta dalle Olimpiadi invernali Federica Brignone è prima nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina. Quando sono scese 15 atlete, la campionessa azzurra con 1:23.41 è in testa: ancora deve scendere tra le altre, l'olimpionica americana Breezy Johnson. La giornata olimpica si apre nel segno del tricolore. Sull'Olympia delle Tofane, Federica Brignone ha messo a segno una prestazione magistrale nel SuperG femminile, portandosi momentaneamente in testa alla classifica davanti alla compagna di squadra Laura Pirovano.

