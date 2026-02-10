Heraskevych si rifiuta di indossare il casco con i volti degli atleti ucraini morti in guerra. Il suo gesto ha scatenato polemiche: il Cio ha detto che potrà portare il lutto al braccio, ma lui preferisce non farlo. La decisione dell’atleta ha fatto discutere, tra chi lo sostiene e chi lo critica.

Guardate questo casco. Non ci sono tigri o altri animali come alcuni sciatori fanno per imprimere un tocco di grinta in più alle loro prestazioni olimpiche. Sul casco di Vladyslav Heraskevych, skeletonista ucraino, 27 anni, ci sono i volti degli atleti morti. Non una provocazione, né una sfida alle regole olimpiche, ma un gesto di memoria, un tributo silenzioso a compagni di squadra, ad amici, ad atleti che non ci sono più perché la guerra li uccisi. Invece, a Milano Cortina, è diventato il centro di uno scontro doloroso tra regolamenti e compassione. Heraskevych, quarto ai Mondiali 2025 e uno dei portabandiera dell’Ucraina ai Giochi invernali, ha denunciato pubblicamente che il Comitato Olimpico Internazionale gli ha vietato di utilizzare un casco personalizzato durante allenamenti ufficiali e competizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Casco con i volti degli atleti ucraini morti in guerra vietato allo skeletonista Heraskevych: “Mi spezza il cuore”. Il Cio: “Potrà portare il lutto al braccio”

A Milano Cortina si accende il dibattito sul rispetto delle emozioni degli atleti.

Vladyslav Heraskevych, skeletonista ucraino e portabandiera alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha pubblicato un video per denunciare una decisione del Cio.

