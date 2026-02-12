Olimpiadi squalificato Heraskevyc l’atleta ucraino col casco dedicato agli atleti ucraini uccisi in guerra

L’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych è stato squalificato a sorpresa durante le Olimpiadi. Durante la competizione, avrebbe voluto indossare un casco speciale, dedicato alle vittime della guerra in Ucraina, ma la giuria ha deciso di escluderlo. La decisione ha sollevato molte polemiche tra gli spettatori e gli altri atleti, che hanno visto nel gesto un atto di solidarietà. Ora, Heraskevych si trova fuori dalla gara, lasciando spazio a molte discussioni sulla libertà di espressione durante le Olimpiadi.

L'atleta ucraino di skeleton Vladylsav Heraskevych è stato clamorosamente squalificato dalle Olimpiadi a causa del suo "casco della memoria" che voleva indossare per onorare i morti di guerra ucraini. Così scrive il Telegraph, come altre testate. I l Cio (Comitato internazionale olimpico) ha dichiarato: "Ha avuto un'ultima opportunità ma l'ucraino Vladylsav Heraskevych questa mattina non potrà iniziare la sua gara ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. La decisione ha fatto seguito al suo rifiuto di rispettare le linee guida del Cio sull'espressione degli atleti. Il casco che intendeva indossare non era conforme alle regole.

