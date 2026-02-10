Vietato casco con foto atleti ucraini uccisi tradimento del Cio

La guerra in Ucraina entra anche nei Giochi di Milano Cortina. Vladyslav Heraskevych, lo skeletonista ucraino, aveva deciso di gareggiare con un casco che riproduceva i volti degli atleti ucraini uccisi in guerra. Tuttavia, il Cio ha vietato questa scelta, parlando di

AGI - La  guerra in Ucraina  fa irruzione a  Milano Cortina. Il  portabandiera  della rappresentativa ucraina ai Giochi, lo  skeletonista Vladyslav Heraskevych, ha annunciato sui social che sarebbe sceso in gara indossando un  casco con i ritratti degli atleti ucraini uccisi in guerra. "È ingiusto - ha spiegato in un video sui social lo stesso Heraskevych - e queste persone non avrebbero dovuto lasciarci a un'età così giovane. Con questo voglio rendere  omaggio a queste persone  e alle loro famiglie. Il mondo deve conoscere il vero  prezzo della libertà ucraina ".     La reazione del presidente Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Agi.it

