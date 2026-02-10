La guerra in Ucraina entra anche nei Giochi di Milano Cortina. Vladyslav Heraskevych, lo skeletonista ucraino, aveva deciso di gareggiare con un casco che riproduceva i volti degli atleti ucraini uccisi in guerra. Tuttavia, il Cio ha vietato questa scelta, parlando di

AGI - La guerra in Ucraina fa irruzione a Milano Cortina. Il portabandiera della rappresentativa ucraina ai Giochi, lo skeletonista Vladyslav Heraskevych, ha annunciato sui social che sarebbe sceso in gara indossando un casco con i ritratti degli atleti ucraini uccisi in guerra. "È ingiusto - ha spiegato in un video sui social lo stesso Heraskevych - e queste persone non avrebbero dovuto lasciarci a un'età così giovane. Con questo voglio rendere omaggio a queste persone e alle loro famiglie. Il mondo deve conoscere il vero prezzo della libertà ucraina ". La reazione del presidente Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Vietato casco con foto atleti ucraini uccisi, "tradimento del Cio"

Approfondimenti su Milano Cortina

Il Cio ha deciso di bandire il casco dell’atleta ucraino Heraskevych, che aveva partecipato alle competizioni con il cuore spezzato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Skeletonista Heraskevych, 'Il Cio vieta il casco con i volti di atleti ucraini caduti'.

Skeletonista Heraskevych, 'Il Cio vieta il casco con i volti di atleti ucraini caduti'(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Il corridore ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych, uno dei portabandiera dell'Ucraina a Milano Cortina ha dichiarato ... notizie.tiscali.it

La denuncia dello skeletonista ucraino: 'Il Cio vieta il casco con i volti di atleti ucraini caduti'Il corridore ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych, uno dei portabandiera dell'Ucraina a Milano Cortina ha dichiarato che gli è stato vietato di utilizzare alle Olimpiadi invernali un casco person ... ansa.it

Il TAS conferma l'irregolarità dei caschi della squadra britannica di skeleton: design aerodinamico vietato alle Olimpiadi 2026 facebook