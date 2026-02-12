Olimpiadi | Rocca secondo oro di Lollobrigida ci riempie di orgoglio

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha celebrato il secondo oro di Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi. Rocca ha detto che questo risultato rende tutta la regione orgogliosa e dimostra il talento degli atleti italiani. La vittoria di Lollobrigida sui 5000 metri di pattinaggio di velocità è stata accolta con entusiasmo e complimenti da parte di tutti.

Francesca Lollobrigida conquista il secondo oro nei 5000 metri di pattinaggio: l'entusiasmo del presidente Rocca. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha espresso il suo entusiasmo per il secondo oro conquistato da Francesca Lollobrigida nei 5000 metri di pattinaggio di velocità sul ghiaccio, sottolineando quanto questo traguardo riempia di orgoglio la regione. "Avanti così, Francesca Lollobrigida!" ha scritto Rocca in un post su Facebook, evidenziando l'importanza di questo successo sportivo per la comunità laziale.

