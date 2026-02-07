La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida ha messo a segno una vittoria storica ai Giochi Olimpici. Con un tempo di 3’54”28, ha conquistato l’oro nei 3000 metri femminili di speed skating, stabilendo anche un nuovo record olimpico. La vittoria ha suscitato l’entusiasmo del presidente del Consiglio Meloni, che ha commentato con orgoglio la prestazione azzurra.

Una strepitosa Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3000 donne di speed skating con il record olimpico di 3’54’28. Si tratta della prima medaglia d’oro per l’Italia a Milano-Cortina 2026. Serviva una prestazione da campionessa vera per realizzare il sogno di una vita e la pattinatrice di Frascati ce l’ha fatta proprio nel giorno del suo compleanno. Il coronamento della carriera, arrivato in una stagione tutt’altro che semplice. L’esordio a Sochi 2014 senza medaglie, poi PyeongChang 2018 e Pechino 2022, dove ha conquistato un argento nei 3000 metri e un bronzo nella mass start. Ora è arrivata la consacrazione in una stagione piena di difficoltà in cui era arrivata a un passo dal ritiro dopo una grave infezione virale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Storica Lollobrigida: primo oro e record olimpico. Meloni: "Orgoglio azzurro"

Approfondimenti su Lollobrigida Oro

La pattinatrice Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri a Milano-Cortina 2026.

La nuotatrice italiana Gina Lollobrigida ha fatto la storia ai Giochi Olimpici di Parigi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Lollobrigida Oro

Argomenti discussi: Le possibili medaglie Olimpiche dell'Italia di sabato 7 febbraio; Francesca Lollobrigida, dalle rotelle al ghiaccio per inseguire l'oro olimpico nel pattinaggio: Ho rischiato di smettere per un'infezione, ma sono ancora qui; Lollobrigida trionfa nel pattinaggio di velocità: è il primo oro azzurro; Magica Lollobrigida, oro e record olimpico alle Olimpiadi invernali!.

Magica Lollobrigida, oro e record olimpico nei 3000m di pattinaggio alle Olimpiadi invernali!L'atleta azzurra protagonista di una gara storica, la migliore della sua carriera nel giorno del suo 35esimo compleanno. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Milano Cortina, primo oro per l'Italia con Francesca LollobrigidaÈ la prima volta nella storia che il pattinaggio di velocità femminile italiano conquista l’oro ai Giochi invernali ... adnkronos.com

#UltimOra, #milanocortinaolympic2026 , magica #Lollobrigida, oro e record. L’atleta azzurra protagonista di una gara storica, la migliore della sua carriera nel giorno del suo 35esimo compleanno facebook

"Francesca Lollobrigida" - Results on X | Live Posts & Updates x.com