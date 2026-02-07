Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3.000 metri di pattinaggio di velocità a Milano-Cortina. Ha battuto il suo record olimpico e, tra le lacrime, si è lasciata andare abbracciata dal figlio Tommaso, avvolta nel Tricolore. È il primo oro italiano ai Giochi invernali e un grande risultato per la 35enne, che nel giorno del suo compleanno ha fatto la storia dello sport nazionale.

Francesca Lollobrigida che sfreccia sul ghiaccio di Milano-Cortina, domina i 3.000 del pattinaggio di velocità con record olimpico e poi si scioglie in un pianto liberatorio, avvolta nel Tricolore con il piccolo Tommaso tra le braccia, non è solo la cronaca di un successo sportivo: è l’apoteosi di una campionessa che, nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno, ha regalato all’Italia il primo oro olimpico di questi Giochi invernali. Nel medagliere di oggi, anche l’argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris nella discesa sulla pista Stelvio di Bormio. Capolavoro di Francesca Lollobrigida: ci regala il primo oro e a se stessa un record da leggenda. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Capolavoro di Francesca Lollobrigida: regala all’Italia il primo oro e a se stessa un record storico. Meloni: orgoglio azzurro. Bravissima!

La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida ha messo a segno una vittoria storica ai Giochi Olimpici.

Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3000 metri e rompe il record olimpico.

LIVE Speed skating, 3000 metri Olimpiadi in DIRETTA: CAPOLAVORO GALATTICO! Francesca Lollobrigida è medaglia d’oro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 17.30 Non ci sono altre parole ... oasport.it

Quanti soldi guadagna Francesca Lollobrigida per la medaglia d’oro alle Olimpiadi? Sei cifre, ma occhio alle tasseFrancesca Lollobrigida ha conquistato la medaglia d'oro sui 3000 metri nello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l'azzurra ha ... oasport.it

Francesca Lollobrigida mamma d'oro! Dopo l’oro conquistato in pista, corre con il tricolore e poi dritta verso l’abbraccio più importante: quello con suo figlio. Un’immagine che racconta lo sport quando diventa emozione pura. facebook

Francesca Lollobrigida corona una carrera de cine #MilanoCortinaOlympic2026 3cat.cat/esport3/france… x.com