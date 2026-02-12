Olimpiadi Milano-Cortina pattinatrice olandese Joy Beune in copertina su Playboy a dicembre 2024 parti intime coperte da guanti

La pattinatrice olandese Joy Beune sarà a dicembre sulla copertina di Playboy, coperta solo da guanti. È una scelta inaspettata per un’atleta di questo livello, che di solito si concentra sulle competizioni e sui risultati. Questa volta, invece, ha deciso di mostrarsi in modo diverso, suscitando reazioni contrastanti tra tifosi e pubblico. La sua foto ha già fatto discutere, accendendo il dibattito sulla libertà di espressione e i limiti della pubblicità personale.

Non è usuale vedere un'atleta di questo calibro senza veli protagonista di un periodico come Playboy. Beune è campionessa del mondo nell'inseguimento a squadre sui 5000 metri e campionessa locale sui 1500 metri Alle olimpiadi di Milano-Cortina tra le protagoniste c'è anche la pattinatrice ola.

