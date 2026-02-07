Francesca Lollobrigida si prepara a scendere in pista a Milano-Cortina 2026. La pattinatrice, già campionessa mondiale nel pattinaggio su rotelle, punta a sorprendere ancora una volta. È anche pronipote dell’attrice Gina Lollobrigida, ma questa volta il suo nome si lega alle gare di velocità su ghiaccio. La sua passione e determinazione la spingono a voler lasciare il segno in questa grande manifestazione olimpica.

Francesca Lollobrigida vuole ancora stupire a Milano-Cortina 2026. Lollobrigida è pattinatrice di velocità su ghiaccio e campionessa mondiale nel pattinaggio su rotelle, pronipote dell'attrice Gina Lollobrigida.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Gli atleti italiani si preparano a scendere in pista per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di pattinaggio di velocità; Chi è Francesca Lollobrigida, la pattinatrice e campionessa mondiale alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Che scuola ha fatto Francesca Lollobrigida, la pronipote di Gina; Francesca Lollobrigida, dalle rotelle al ghiaccio per inseguire l'oro olimpico nel pattinaggio: Ho rischiato di smettere per un'infezione, ma sono ancora qui.

Chi è Francesca Lollobrigida, la pattinatrice e campionessa mondiale alle Olimpiadi Milano Cortina 2026Francesca Lollobrigida vuole ancora stupire a Milano-Cortina 2026. Lollobrigida è pattinatrice di velocità su ghiaccio e campionessa mondiale nel pattinaggio su rotelle, pronipote dell’attrice Gina ... fanpage.it

Speed skating, Francesca Lollobrigida per stupire nei 3000 metri alle Olimpiadi. Wiklund e le olandesi favoriteServirebbe davvero una bussola per orientarsi tra certezze e incognite sull’anello di ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium, palcoscenico del ... oasport.it

Sabato, ore 11.30: arriveranno dalla gara più veloce dello sci alpino le prime medaglie dei Giochi invernali. C’è stata solo una vittoria azzurra nella storia, a Oslo 1952. In giornata toccherà anche a Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità: fare meglio facebook

Tra le azzurre pronte a conquistare Milano Cortina c’è anche la tuscolana Francesca Lollobrigida, due volte medagliata a Pechino 2022 #MilanoCortina2026 #WinterSports #Olympics #Olimpiadi #Lollobrigida x.com