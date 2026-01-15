In rete si trovano set completi di tute, guanti e berretti dei tedofori delle Olimpiadi Milano-Cortina, spesso a prezzi elevati. Oltre alle discussioni sui partecipanti esclusi, molti appassionati cercano questi articoli come ricordo o collezione. La disponibilità online permette di acquistare materiali ufficiali, anche se il costo può risultare elevato. Un’occasione per chi desidera conservare un pezzo di questa importante manifestazione sportiva.

Non c’è solo la polemica dei grandi campioni esclusi dal gruppo di tedofori delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Fa discutere la vendita, su alcune piattaforme di usato, delle tute utilizzate da chi ha portato la torcia. In rete si trova tutto il merchandising ufficiale: inclusi berretti, guanti, zaini, sacchetti. Un set che spesso supera anche i 1500. Con spese di spedizione a parte. Un kit completo a 700 euro Di tutti i gusti e taglie. Basta cercare Milano Cortina ed ecco che appaiono i set. Per un completo, a seconda della taglia il prezzo sale. Guanti, berretto e tuta si vendono ad almeno 700 euro (350 se si cerca una XS), mentre i pantaloni, nuovi e con ancora il cartellino attaccato, sono sugli 80. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Il business delle tute da tedofori per Milano-Cortina in vendita su Vinted, con prezzi allucinanti

Leggi anche: Milano Cortina, le tute dei tedofori in vendita a prezzi folli su piattaforme online

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

In rete si vendono tute, guanti e berretti dei tedofori delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Prezzi da capogiro per un set completo - Non c’è solo la polemica dei grandi campioni esclusi dal gruppo di tedofori delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. msn.com