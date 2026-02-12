Olimpiadi Milano-Cortina | Lollobrigida trionfa nei 5000m l’oro è italiano! Decima di secondo sulla Conijn

Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 5000 metri di pattinaggio velocità alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa italiana ha tagliato il traguardo con un decimo di secondo di vantaggio sulla rivale olandese Conijn, lasciando tutti senza parole. È una vittoria che fa sognare gli appassionati e dimostra ancora una volta la forza del team azzurro su ghiaccio.

Francesca Lollobrigida Campionessa Olimpica: L'Oro nei 5000 Metri Illumina Milano-Cortina. Francesca Lollobrigida ha conquistato la medaglia d'oro nei 5000 metri di pattinaggio velocità alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, regalando all'Italia un'altra storica gioia su ghiaccio. La gara, conclusa il 12 febbraio, è stata decisa da un finale al cardiopalma con un margine di soli dieci centesimi di secondo sull'olandese Marijn Conijn, portando a sei il numero di ori per la spedizione italiana e a quindici il totale delle medaglie. Una Gara Tattica e al Cardiopalma. La competizione si è presentata come una sfida intensa per Lollobrigida, consapevole delle ottime prestazioni di Marijn Conijn nelle prove precedenti.

