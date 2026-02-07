Lollobrigida trionfa a Milano Cortina 2026 | oro nei 3000m e record olimpico dopo una rinascita personale e sportiva

Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, segnando anche un nuovo record olimpico con un tempo di 3’54”28. La campionessa italiana ha ottenuto il risultato dopo un percorso di rinascita personale e sportiva, portando a casa la medaglia d’oro che tutti aspettavano. La gara si è svolta oggi sotto gli occhi di un pubblico entusiasta, che ha applaudito il trionfo della pattinatrice.

