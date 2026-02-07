Lollobrigida trionfa a Milano Cortina 2026 | oro nei 3000m e record olimpico dopo una rinascita personale e sportiva
Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, segnando anche un nuovo record olimpico con un tempo di 3’54”28. La campionessa italiana ha ottenuto il risultato dopo un percorso di rinascita personale e sportiva, portando a casa la medaglia d’oro che tutti aspettavano. La gara si è svolta oggi sotto gli occhi di un pubblico entusiasta, che ha applaudito il trionfo della pattinatrice.
Francesca Lollobrigida ha conquistato l’oro olimpico nei 3000 metri di pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026, stabilendo un nuovo record olimpico con un tempo di 3’54?28. La vittoria, arrivata nel giorno del suo 35esimo compleanno, rappresenta un trionfo non solo sportivo, ma anche personale, celebrato con il piccolo Tommaso, suo figlio, tra le braccia e tra le lacrime di gioia. La pattinatrice romana, pronipote dell’iconica Gina Lollobrigida, ha vissuto una stagione definita da lei stessa come la più difficile della sua carriera, tanto da considerare il ritiro, ma è riuscita a superare le difficoltà grazie al sostegno del marito, della famiglia e della federazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Milano Cortina 2026
Olimpiadi Milano Cortina 2026, 1° oro per l’Italia con Francesca Lollobrigida, record olimpico nei 3000m del pattinaggio di velocità in 3’54?28 - VIDEO
La prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina arriva grazie a Francesca Lollobrigida.
Lollobrigida d’oro a Milano Cortina: record olimpico e rinascita dopo la maternità. Una storia di resilienza.
Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026.
Ultime notizie su Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: Lollobrigida trionfa nel pattinaggio di velocità: è il primo oro azzurro; Giovanni Franzoni, chi è l’azzurro che fa sognare l’Italia dello sci a Milano Cortina.
Francesca Lollobrigida trionfa con l'oro nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026Lollobrigida conquista la medaglia d'oro olimpica e stabilisce un nuovo record, dimostrando che le mamme possono tornare più forti che mai. notizie.it
Milano Cortina, Lollobrigida e l'oro da mamma: Adesso un altro figlioL'azzurra, tornata alle gare dopo la nascita di Tommaso, trionfa nel pattinaggio velocità ... adnkronos.com
ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Snowboard, big air uomini, Ian Matteoli 5° Oro Kimura (Giappone), argento Kimata (Giappone), bronzo Su (Cina) #SkySport #MilanoCortina2026 x.com
Local Team. . Scontri tra antagonisti e polizia sono scoppiati al Corvetto durante un corteo di protesta contro le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.